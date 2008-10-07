Ватикан приняли в Интерпол

Ватикан стал 187-м членом Интерпола. Решение о принятии этого государства в организацию было принято единогласно на 77-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола, проходящей в Санкт-Петербурге (Россия).

После этого и.о. президента Международной организации уголовной полиции Артуро Эррера Вердуго вручил представителю Святого престола флаг организации.

Представитель Ватикана заявил, что его государство, где проживает 460 человек, вступает в Интерпол, "потому что разделяет идеи этой международной организации в борьбе с глобальными вызовами".

"Присутствие Ватикана может стать знаком одобрения деятельности Интерпола в различных местах нашего мира", - отметил он.

Международная организация уголовной полиции ведет свою историю с 1923 года. Ее штаб-квартира находится в Лионе во Франции.