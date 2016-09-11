В Мариуполе развернули самый большой флаг Украины (видео)

Как сообщает 5.ua они скандировали патриотические лозунги и спели национальный гимн. Люди надеются, что вскоре этот флаг развернут в ныне оккупированных Севастополе, Крыму, Донецке и Луганске.

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Впервые флаг размером 90 на 40 метров развернули в Мариуполе после освобождения города от российских боевиков в июле 2014-го.

"Украина – это моя Родина, это моя страна. Я здесь живу и мне здесь нравится очень. А флаг Украины – это символ нашей страны, мы должны любить его, как и всю нашу Украину", – говорит жительница Мариуполя Оксана.