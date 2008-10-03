Буш: мы показали миру, что США стабилизируют свои рынки

Президент США Джордж Буш приветствовал окончательное утверждение американским Конгрессом 700-миллиардного антикризисного плана. "Мы показали миру, что США стабилизируют свои рынки и сохранят лидирующую роль в мировой экономике", - заявил Буш, выступив со специальным заявлением.

Палата представителей Конгресса США при 263 голосах "за" и 171 "против" утвердила доработанный вариант 700-миллиардного стабилизационного законопроекта, который называется "Акт 2008 года о чрезвычайной экономической стабилизации" (Emergency Economic Stabilization Act of 2008).

Сенат США одобрил доработанную версию "Акта" при 74 голосах "за" и 25 "против" на заседании 1 октября.

После утверждения Палатой законопроект направляется на подпись президенту США.

Напомним, что 29 сентября администрации США не удалось набрать большинство голосов конгрессменов (227 голосов "против" - 206 "за"), причем "за" голосовали сторонники Демократической партии (141 голос), а не родной Бушу Республиканской. После неудачного голосования рынок акций США закрылся рекордным понижением ведущих индексов.