Скончался матрос с захваченного пиратами украинского судна

Скончался один из членов экипажа захваченного пиратами украинского судна «Фаина». Об этом агентству Associated Press рассказал по телефону капитан Виктор Никольский. По его словам, в воскресенье скончался российский моряк, страдавший гипертонией. Его имя не называется.

Остальные члены экипажа, как утверждает Никольский, чувствуют себя нормально.

Возможность позвонить капитану дали пираты, которые передали ему спутниковый телефон.

Судно, перевозившее 33 танка Т-72 и другое вооружение, было захвачено в четверг вечером. Экипаж «Фаины» состоит из 17 украинцев, трех россиян и гражданина Латвии.

Газета.ру