В школах Латвии установят автоматы по продаже моркови

01:31, 27 сентября 2008
Общество
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... а в перспективе и редиски

В латвийских школах планируется установить автоматы по продаже моркови, сообщает Novo News.

Минздрав Латвии полагает, что это станет хорошей альтернативой автоматам по продаже нездоровых лакомств, которые запрещены в школах страны.

Одна порция выдаваемых автоматом овощей будет весить 90 граммов. Возможно, вскоре латвийские дети смогут приобретать в школах не только морковь, но и редиску.

Продажа нездоровых продуктов питания была прекращена в латвийских школах 1 ноября 2006 года. Детям перестали продавать чипсы, лимонад и жевательные резинки.

Лента.ру 

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