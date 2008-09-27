В школах Латвии установят автоматы по продаже моркови

В латвийских школах планируется установить автоматы по продаже моркови, сообщает Novo News.

Минздрав Латвии полагает, что это станет хорошей альтернативой автоматам по продаже нездоровых лакомств, которые запрещены в школах страны.

Одна порция выдаваемых автоматом овощей будет весить 90 граммов. Возможно, вскоре латвийские дети смогут приобретать в школах не только морковь, но и редиску.

Продажа нездоровых продуктов питания была прекращена в латвийских школах 1 ноября 2006 года. Детям перестали продавать чипсы, лимонад и жевательные резинки.

Лента.ру