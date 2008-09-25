Пираты захватили украинское судно с танками на борту

МИД Украины проверяет информацию о возможном захвате пиратами судна “Faina”, среди членов экипажа которого - 17 граждан Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, согласно информации, полученной в телефонном режиме от дежурного капитана-наставника Главного морского координационно-спасательного центра в г. Одесса, 25 сентября в 17.04 к морской консультационный центр в г. Пиреней (Греция) поступило сообщение о захвате пиратами вблизи сомалийского побережья судна “Faina” под флагом Белиза (украинская компания-менеджер судна „Tomax Team Inc.”), в состав экипажа которого входят граждане Украины.

По информации представителя компании-менеджера судна, 25 сентября в 16.00 на связь с представителями компании вышел капитан судна и сообщил, что к судну “Faina” пришвартовались три катера с вооруженными людьми. После этого связь с капитаном оборвалась.

По сообщению представителя компании-менеджера, экипаж судна “Faina” состоит из 21 человека, из которых 17 – граждане Украины (капитан корабля – гражданин Украины), 3 – граждане Российской Федерации, 1 – гражданин Латвии.

Информация о характере груза судна уточняется.

Посольствам Украины в Великобритании и Кении дано поручение проверить информацию относительно увлечения судна.

Дело находится на особом контроле в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Ранее СМИ сообщали, что в нейтральных водах вблизи Кении пираты захватили украинское судно "Фаина". По информации СМИ, судно плыло под флагом Белиза в Кению и перевозило военную технику, в частности около 30 танков Т-72, запчасти к бронетехнике.