В Одессе будут судить экс-проректора университета внутренних дел за растрату 1 миллиона

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего проректора Одесского государственного университета внутренних дел, который подозревается по ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата или овладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением).

Первое судебное заседание по данному делу назначено на 25 августа.

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Следователи прокуратуры выяснили, что в течение 2011-2014 годов университетом, в лице его руководства, заключен ряд договоров подряда на различные работы. В частности, на строительство общежития по ул. Черноморского казачества, надстройки столовой в Сабанском переулке, ремонта плаца по ул. Успенской, систем отопления и вентиляции заведения и пр.

«Фактически работы в полном объеме выполнены не были, а по некоторым объектам вообще не проводились. Наряду с этим из бюджета на счета подрядной организации перечислено 1 млн грн средств за ремонт «на бумаге». Более того, 250 тыс. грн из этих средств оплачено по завышенным объемам выполненных работ», - сообщили в пресс-службе ведомства.