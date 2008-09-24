Финский студент, расстрелявший соучеников, ненавидел человечество

Студент финского колледжа, застреливший во вторник своих соучеников и покончивший с собой, оставил записи, в которых говорится, что он готовил свое нападение с 2002 года (с 16 лет), а также, что он ненавидел человечество, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Полиция сообщила журналистам, что в рукописных записках студента Матти Йюхани Саари содержалось также упоминание о том, что решение проблем - Вальтер 22 калибра. Именно такой пистолет Саари использовал в нападении.

Саари, по данным полиции, и ранее был замечен в опасном поведении - он несколько раз устраивал пожар в своем училище, применяя "коктейль Молотова или что-то в этом роде".

О состоянии психического здоровья преступника пока не сообщается.

В результате стрельбы 22-летнего Матти Йюхани Саари погибли десять человек. Сам виновник скончался в больнице города Тампере, куда он был доставлен с ранением в голову в критическом состоянии. Саари пытался застрелиться из собственного пистолета.

Власти Финляндии объявили среду, 24 сентября, днем траура по погибшим в Каухайоки. Президент Финляндии Тарья Халонен и правительство страны выразили соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате инцидента.