Активисты Автомайдана приехали к дому скандального экс-начальника ГАИ Ершова

Об этом говорится в сообщении на странице Автомайдана в Facebook.

"С 8 утра будим российским гимном латентного сєпара, экс-главы ГАИ Александра Ершова, который любит бить волонтеров, которые помогают военным в зоне АТО", - говорится в сообщении.

Активисты утверждают, что Ершов за несколько минут до их приезда убежал из дома, но они до него дозвонились.

«Говорит, что сам сейчас за городом, но к нам приедет», - добавили участники акции.

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Позже они сообщили, что вместо Ершова приехали два патруля полиции и следственно-оперативная группа.

"Говорят, что им сообщили, что якобы мы "лезли через забор к дому Ершова", - написали участники акции.

"Позвонили снова Ершову. Он уже говорит, что мы "сломали ему камеры видеонаблюдения" на заборе и "травили" его собак и что сейчас его жена выйдет писать на нас заявление", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 мая 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что начальник ГАИ Ершов подал в отставку.

Ранее в СМИ появились материалы расследования, согласно которым Ершов и его семья владеют, в частности, несколькими элитными автомобилями. Сам Ершов в своей декларации предоставил ложную информацию.

15 августа этого года в соцсетях сообщили о том, что Ершов избил своего соседа, волонтера Михаила Светлицкого, и поджег одну из машин, которые тот готовил для отправки в зону АТО.