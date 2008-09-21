Украинцев среди погибших во время теракта Исламабаде нет - МИД

Граждан Украины среди погибших и раненных в результате террористического акта в гостинице «Marriott» в Исламабаде нет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, по данным посольства Украины в Исламской Республике Пакистан, 20 сентября с.г. в 20:10 по местному времени в центре столицы Пакистана городе Исламабад совершен террористический акт. Начиненный взрывчаткой автомобиль был взорван у ворот гостиницы «Marriott». В результате теракта 52 человека погибли и около 250 получили ранения.