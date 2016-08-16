Убийца активиста Антикоррупционного комитета Майдана приговорен к 10 годам заключения - прокуратура

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Как напомнили в ведомстве, преступление, вызвавшее значительный общественный резонанс, произошло 30 ноября 2014 года в одной из квартир дома на бульваре Дружбы народов.

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«Активист пригласил в квартиру своего нового знакомого, продавца цветов в киоске. Между мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора, в ходе которой молодой человек нанес активисту легкие телесные повреждения. Испугавшись привлечения к уголовной ответственности, киевлянин решил скрыть следы преступления, убив мужчину. Молодой человек нанес множественные удары острыми предметами и неустановленным тупым предметом по жизненно-важным органам – голове и туловищу Костренко, вследствие чего наступила смерть последнего», - говорится в сообщении.

В суде 23-летний мужчина признал свою вину лишь в нанесении легких телесных повреждений активисту, однако обвинителем - прокурором Киевской местной прокуратуры № 6, была безоговорочно доказана вина гражданина в инкриминируемых ему преступлениях, заявили в прокуратуре.

Сейчас приговором суда молодой человек признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 125 УК Украины (нанесение легких телесных повреждений), п. 9 ч. 2 ст. 115 УКУ (умышленное убийство с целью скрыть другое преступление), и назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, подчеркивается в сообщении.