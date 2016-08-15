В Николаеве мужчина устроил поножовщину из-за замечания о футболке с изображением Путина (фото)
В Николаеве администратор фитнес-клуба ранил ножом посетителя из-за замечания о его футболке с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом пишет издание "Николаевские известия".
Инцидент произошел сегодня, 15 августа, около 9:30 в бизнес-центре Александровский. Конфликт произошел между 68-летним администратором спортклуба и 33-летним посетителем, отметили в полиции.
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Как сообщает издание, клиент сделал замечание о футболке с изображением Путина. В ответ администратор набросился на него с ножом, но посетитель успел схватить лезвие рукой. В результате он получил ранение, отметили в полиции.
По данным издания, администратор также "пропагандировал идеи сепаратизма". На место происшествия прибыла полиция и "скорая". Пострадавшему оказали медпомощь, в то же время нападавший скрылся.
Сведения о факте внесен в Единый реестр досудебных расследований.