В Николаеве мужчина устроил поножовщину из-за замечания о футболке с изображением Путина (фото)

Об этом пишет издание "Николаевские известия".

Инцидент произошел сегодня, 15 августа, около 9:30 в бизнес-центре Александровский. Конфликт произошел между 68-летним администратором спортклуба и 33-летним посетителем, отметили в полиции.

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Как сообщает издание, клиент сделал замечание о футболке с изображением Путина. В ответ администратор набросился на него с ножом, но посетитель успел схватить лезвие рукой. В результате он получил ранение, отметили в полиции.

По данным издания, администратор также "пропагандировал идеи сепаратизма". На место происшествия прибыла полиция и "скорая". Пострадавшему оказали медпомощь, в то же время нападавший скрылся.

Сведения о факте внесен в Единый реестр досудебных расследований.