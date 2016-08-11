Холодницкий: Спецоперация по задержанию судьи Чауса длилась с марта

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил заместитель генерального прокурора Украины - руководитель САП Назар Холодницкий.

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"Это была долгая спецоперация, и она длилась фактически с марта. Очень часто он (Чаус) избегал, и так случилось, что именно вчера он получил эти средства. Получил он их за пределами суда, насколько мне доложили, но это именно те средства, которые ему были переданы, они были мечены нами. Это фактически первое дело, которое было проведено в разоблачении взяточника исключительно силами НАБУ и САП, без привлечения других органов", - сказал Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, НАБУ 9 августа разоблачило судью Днепровского районного суда Киева Чауса в получении 150 тыс. долл. взятки. В то же время заместитель генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий признал, что Чаус не может быть задержан и взят под стражу из-за судейского иммунитета. В САП выразили надежду на созыв внеочередного заседания Верховной Рады для лишения Чауса судейского иммунитета.