Турецкие спасатели ведут поиски 23 человек с затонувшего парома

Турецкие спасатели ведут поиски 23 человек с парома, затонувшего сегодня ночью в Мраморном море. Катера береговой охраны Турции и рыболовецкие суда подобрали более 70 человек из воды, около 30 спасенных были госпитализированы по прибытии в порт Бандырма. Как сообщают местные СМИ, несколько человек самостоятельно вплавь добрались до берега, передает Associated Press. На настоящий момент подтверждена гибель одного человека. Поисково-спасательная операция осложняется плохой видимостью в ночных условиях.

Ранее сообщалось, что в Мраморном море затонул паром, направлявшийся из Бандырмы в Стамбул. Паром "Hayat N" был загружен 75 автомобилями, в основном грузовиками. На борту судна находились, по уточненным данным, около 100 человек, а не 150, как сообщалось.

Причиной трагедии могло стать несоблюдение правил загрузки парома. По сообщениям выживших пассажиров, перед тем как затонуть, судно дало сильный крен, что указывает на перевес одного из бортов. По данным турецких СМИ, капитан судна задержан для допроса.

РосБизнесКонсалтинг