На Львовщине экскурсионный автобус с детьми столкнулся с маршрутным такси (фото)

На Львовщине в результате столкновения пассажирского автобуса Neoplan с маршрутным такси марки «Эталон» получили травмы и были госпитализированы в больницу водитель автобуса и пассажир такси.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 31 июля в 07.30 в пригороде Львова.

Возле села Чишки Пустомытовского района 61-летний житель Киевской области, который управлял автобусом Neoplan, совершил столкновение с маршрутным такси сообщением «Львов - Чишки» под управлением 50-летнего львовянина.

Во время ДТП в салоне пассажирского автобуса, который следовал из Николаевской области на экскурсию в Львовскую область, находилось 47 детей. В маршрутном такси находилось 10 пассажиров.

Вследствие ДТП получили травмы различной степени тяжести 48-летний запасной водитель пассажирского автобуса, житель Киевской области и 65-летний пассажир маршрутного такси, житель Пустомытовского района.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения - наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет).