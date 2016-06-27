На Николаевщине произошли столкновения полицейских с вооруженными собирателями чужого урожая, задержаны 20 человек

В Николаевской области 26 июня между правоохранителями, которые приехали по заявлению фермера, и гражданами, которые называют себя представителями охранной фирмы, произошли столкновения.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции области, в результате более 20 человек были доставлены в Баштанский отдел полиции.

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По данным полиции, у задержанных изъято пять единиц оружия и две фуры зерна озимого ячменя.

Изначально сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований, предварительная квалификация правонарушения - ст. 186 УК Украины (грабеж).

Потом уголовное производство переквалифицировано на ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

"Принятыми мерами за совершение данного уголовного преступления в порядке ст. 208 УПК Украины задержан 43-летний житель г. Одессы, начальник охранной фирмы", - сообщили в полиции.

Продолжается расследование.

Как сообщал УНИАН, 26 июня в Николаевской области к сотрудникам полиции обратился директор фермерского хозяйства, который заявил, что возле села Христофоровка Баштанского района ночью 25 июня неизвестные вооруженные люди вышли на его поле собирать урожай зерновых.

На место прибыли правоохранители и спецназовцы. Им граждане, которые собирали урожай, заявили, что являются представителями охранной фирмы и действуют законно - на основании имеющейся юридически оформленной документации.