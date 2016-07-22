В Одессе упростили регистрацию места проживания новорожденных.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, на текущей неделе департамент предоставления админуслуг Одесского городского совета и Одесский городской отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС) Главного территориального управления юстиции в области ввели новый сервис для одесситов.

Читайте такжеОдесситка родила пятерню (фото)

В частности, теперь родители новорожденных могут регистрировать место проживания своего ребенка одновременно с регистрацией самого новорожденного (при получении свидетельства о рождении).

Как пояснила директор департамента предоставления административных услуг Евгения Абрамова, родители в любом случае регистрируют ребенка, получают свидетельство о рождении, и «в этот же визит в РАГС они могут подать заявление на регистрацию места проживания ребенка».

«Это удобно для родителей. Забрать справку о регистрации они могут как в Центре админуслуг, так и заказать ее доставку по почте, указав адрес доставки в заявлении», - подчеркнула Абрамова.