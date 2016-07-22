На Донетчине местные жители протестовали из-за отсутствия воды (фото)

Об этом сообщил региональний координатор "Сильні громади Донеччини" Павел Островский, передает "Украинская правда".

"В Дружковке около 500 горожан вышли на акцию протеста против летних отключений воды. Горожан возмущает, что в Дружковке воду отключают в дневное время, а подают утром и вечером, с перебоями, в то время как в соседних городах вода подается круглосуточно", - отметил он.

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Кроме того, митингующие требовали передать Дружковский участок водоканала областного коммунального предприятия "Вода Донбасса" на баланс города, а директора водоканала Алексея Долбещенкова отправить в отставку из-за неудовлетворительных результатов работы и конфликта интересов между служебным положением и семейным бизнесом.

Как сообщил Островский, жена Алексея Долбещенкова Ирина имеет бизнес по продаже очищенной воды, поэтому в периоды отключений водоснабжения количество заказов увеличивается.

Также поводом для недовольства местных жителей стала инициатива повысить тариф на водоснабжение на 50%, до 27,60 грн.

К митингующим вышел заместитель городского головы Руслан Верещагин и и.о. директора водоканала Сергей Каушан.

По словам Верещагина, "Вода Донбасса" справляется со своими обязанностями в полном объеме. Хотя еще недавно исполком, в состав которого входит Верещагин, признал работу Дружковского водоканала неудовлетворительной.

Каушан заверил, что он делает все возможное, чтобы обеспечить подачу воды хотя на бы полный световой день.

"На митинге была единогласно поддержана резолюция, которая затрагивает вышеуказанные проблемы. Свои подписи под этим обращением во время акции поставили 373 человека", - сказал Островский.

Также организаторы митинга планируют собрать несколько тысяч подписей и передать обращение председателю ДонОГА, директору КП "Вода Донбасса", городскому голове и прокурору области.