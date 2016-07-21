В Киеве чиновники ГФС торговали базой данных таможенной службы
18:58, 21 июля 2016Общество
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СБУ разоблачила работников Департамента аудита Государственной фискальной службы Украины, которые торговали информацией из базы данных таможенной службы.
В Киеве чиновники ГФС торговали базой данных таможенной службы / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, сотрудники спецслужбы совместно со столичной прокуратурой провели в рамках уголовного дела о взяточничестве обыски в помещениях Государственной фискальной службы Украины и по местам проживания трех должностных лиц департамента.
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«Правоохранители обнаружили компьютерную технику, флэш-носители и другие доказательства продажи должностными лицами департамента через посредников информации из базы данных таможенной службы», - говорится в сообщении. Продолжаются неотложные следственные действия.
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