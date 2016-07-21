Строительство метро в сторону Одесской не отразится на цене на проезд

Об этом на встрече с представителями Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

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Европейские партнеры отметили, что в Харькове, как и многих других городах, стоимость проезда в метро не позволяет покрывать все расходы. После строительства новой станции городу придется также обслуживать новое депо, соответственно, увеличатся расходы на содержание метрополитена.

На это замечание первый вице-мэр отметил, что в связи с бюджетной децентрализацией доходы городского бюджета возросли, поэтому город будет готов оказывать финансовую поддержку КП «Харьковский метрополитен».

«Мы не намерены поднимать цены на проезд в метро. Когда растут тарифы, повышать еще и стоимость проезда мы не будем. Это будет тяжелая финансовая нагрузка для людей», - сказал Игорь Терехов.

Также он сообщил, что сроки строительства новых станций остаются прежними. Окончание строительства ветки метро в сторону ул. Одесской запланировано на осень 2020 года. Этому будет предшествовать комплекс подготовительных работ – экспертизы, получение госгарантий на кредитование, проведение тендеров. Кроме того, европейские специалисты подготовят проект развития харьковского метро на ближайшие 50 лет.

Напомним, что на 23 августа в Харькове запланировано открытие строящейся 30-й станции метрополитена - станции метро «Победа».

Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк готовы предоставить Харькову кредит в сумме около 310 млн евро на строительство станций метро «Державинская» и «Одесская», а также на строительство электродепо и на приобретение новых вагонов. Строительство нового участка метро может стартовать уже в начале 2017 года.