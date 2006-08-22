Стрельбу в харьковском Дворце спорта расследует спецкомиссия

При Харьковском городском совете срочно создана специальная комиссия, которая начала расследование инцидента в городском Дворце спорта, когда директор детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Сергей БРИЖА стрелял из газового пистолета по детям и родителям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный интернет-сайт горсовета со ссылкой на начальника управления по вопросам физкультуры и спорта Виктора ХРИСТОЕВА.

Комментируя произошедший инцидент, В.ХРИСТОЕВ сказал, что ему обидно за то, что произошло, поскольку, по его словам, при содействии городских властей практически были улажены все вопросы по конфликту между хоккейной школой и отделениями хоккея, фигурного катания и фитнесса. Он сообщил, что свои заключения комиссия должна предоставить до 28 августа.

Кроме того, В.ХРИСТОЕВ сожалеет, что это случилось в канун Дня города и Дня Независимости Украины, 23-24 августа, когда городские власти сделали все, чтобы подготовить ледовое покрытие во Дворце спорта и устроить для харьковчан бесплатное катание на коньках. “Катание состоится, но праздник уже омрачен”, - сказал В.ХРИСТОЕВ.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 21 августа, директор ДЮСШОР С.БРИЖА стрелял в детей из газового пистолета. По информации руководителя Центра общественных связей областной милиции Ларисы ВОЛКОВОЙ, директор применил оружие во время конфликта, возникшего в помещении городского Дворца спорта, где размещается также и известный хоккейный Клуб-школа “Дружба-78”.

По словам Л.ВОЛКОВОЙ, серьезных травм у школьников нет. Работники милиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.