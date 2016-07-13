На Донетчине представили нового руководителя областной прокуратуры

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, его представил первый заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук.

В своем вступительном слове он подчеркнул, что, несмотря на особое положение в Донецкой области, необходимо восстановить доверие общества к деятельности органов прокуратуры.

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Первый заместитель генпрокурора Украины подчеркнул: «Перед новым руководителем прокуратуры Донецкой области стоит задача преодолеть проблемные вопросы региона, а на сегодняшний день такой проблемой является контрабанда».

Также отмечалось, что прокуратура будет защищать бизнес от незаконных посягательств и следить, чтобы предприниматели работали честно и способствовали экономическому росту региона.

В свою очередь Бондаренко поблагодарил руководство Генеральной прокуратуры за проявленное доверие и заверил присутствующих, что полностью понимает всю степень ответственности, возложенной на него и руководством, и обществом в целом.

Справка УНИАН. Бывший прокурор Донецкой области Андрей Любович, который возглавлял ведомство с апреля 2015 года, написал заявление об увольнении в начале июля. Сейчас о его новом месте работы не сообщается.

Евгений Бондаренко родился в 1981 году в городе Киев, в 2003 году окончил Национальную академию внутренних дел. В прокуратуру работал в органах внутренних дел. Затем занимал должность начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины. С июля 2015 года возглавлял прокуратуру Киевской области. Приказом Генпрокурора Украины от 6 июля 2016 года назначен на должность прокурора Донецкой области.