В Днепре вчетверо сократят количество рекламных конструкций на улицах

По словам начальника управления рекламы и торговли Днепровского горсовета Руслана Мороза, ервые 3 билборда срезали на прошлой неделе, передает Gorod.dp.ua.

Уже на этой неделе зачистка города от нелегальной рекламы продолжится. Всего планируют убрать около 3,5 тысячи рекламных носителей.

«Сейчас в Днепропетровске находится более 4,5 тысяч рекламных конструкций. Мы собираемся сократить их количество до примерно тысячи объектов. Кроме того, будут разработаны правила, которым будут соответствовать все рекламные носители», - отметил Мороз.

Он отметил, что такой массовый снос обусловлен годами бездеятельности профильного коммунального предприятия: исполком горсовета принимал решение о сносе незаконно размещенных рекламных носителей, однако оно просто не выполняло порученные ему работы по демонтажу.

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По словам чиновника, имеется 5-6 таких решений, каждое из которых касается 400-500 объектов, и это не только бигборды и ситилайты, но и все рекламные носители, включая вывески.

«Мы начали выполнять решения прошлых исполкомов по демонтажу рекламных объектов, не соответствующих правилам размещения. В основном эти решения касались конструкций, которые были установлены вообще без каких-либо разрешающих документов. Затем будем брать район города и исследовать все конструкции на соответствие правилам размещения. Ведь кое-где они просто стоят частоколом. Но уже по предварительным оценкам, количество конструкций сократится в 4 раза», - рассказал Мороз.

Жителей тоже просят подключится к выявлению неправильно размещенных конструкций, которые мешают проходу, обзору. О таких рекламных носителях можно сообщить по телефону горячей линии горсовета 0 800 501 174.