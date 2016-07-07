В Ялте появился "памятник блэкауту" (фото)

Об этом заявил "глава" так называемого Ялтинского городского совета Валерий Косарев, передает РИА Новости.

Памятник изготовлен из металла и представляет собой композицию из двух больших лампочек.

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"Памятник блэкауту предложил установить один из ялтинских предпринимателей, а городской совет и администрация поддержали. Две большие лампочки ночью подсвечиваются. Памятник официально открыт", — сказал Косарев.

По его словам, данный памятник станет символом того, что энергоблокада осталась в прошлом.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2015 года в оккупированый Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения, вероятно, в результате взрыва, электроопоры в Херсонской области.