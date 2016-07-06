Под Ивано-Франковском сгорел деревянный храм УГКЦ, который был памятником архитектуры (фото)
09:52, 06 июля 2016Общество
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В селе Черниев Тисменицкого района Ивано-Франковской области сгорел храм Украинской греко-католической церкви.
В Черниеве сгорела старая церковь / dsns.gov.ua
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 6 июля в 5:54 в помещении деревянной церкви Святого Николая возник пожар на площади около 400 квадратных метров.
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К тушению пожара привлекалось 9 пожарных автоцистерн, пожарная автолестница, пожарно-насосная станция и 1 рукавный автомобиль.
В 7:20 пожар был локализован, в 8:50 - ликвидирован.
Церковь Святого Николая в Черниеве была построена в 1842 году, имела статус памятника архитектуры местного значения.
Пожарные тушат остатки храма / dsns.gov.ua
Такой вид церковь имела до пожара / decerkva.org.ua
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