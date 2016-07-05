В Одессе на маршруты вышли 5 новых низкопольных троллейбусов

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь заместителя мэра Одессы Андрея Котляра Николай Покровский, коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» приобрело у компании «Богдан Моторс» 5 троллейбусов «Богдан Т70117» за 26,4 миллиона гривень.

«Выход первого троллейбуса состоялся вчера, 4 июля, в тестовом режиме на маршрут №7. Уже сегодня 4 из 5 машин приступили к полноценной работе на этом же маршруте. После получения допуска на управление водителями, завтра во вторую смену выйдет пятая машина - на маршрут №10», - сказал Покровский.

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Как пояснил Покровский, решение о выделении средств было принято Одесским горсоветом в марте, в мае машины были закуплены, а в Одессу прибыли в конце июня.

«Богданы» окрашены в цвета флага Одессы (желтый, белый и красный), длина троллейбуса - 12 метров, пасажировместимость - 105 человек.

Как отметил Покровский, до прибытия новых 5 троллейбусов, в Одессе на 12 маршрутах было задействовано 98 троллейбусов.