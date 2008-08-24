Boeing 737, упавший под Бишкеком, полностью сгорел

Пассажирский самолет Boeing 737, пытавшийся совершить аварийную посадку под Бишкеком, полностью сгорел, сообщил глава МЧС Киргизии Камчибек ТАШИЕВ.

На месте катастрофы находится большее количество спасателей, главы министерств и ведомств страны, в частности министр здравоохранения. Журналистов к месту не пропускают, туда проезжают только машины «скорой помощи» и МЧС, передает РИА «Новости».

Самолет упал в поле недалеко от населенного пункта Джанги-Джер. Над этим местом видно зарево.

В Киргизии создан специальный штаб по оказанию помощи и ликвидации последствий катастрофы, сообщила пресс-секретарь Минздрава республики Елена БАЯЛИНОВА.

По предварительным уточненным данным, на борту находились 90 пассажиров и членов экипажа, из них выжили 25, сообщил К.ТАШИЕВ.