В Севастополе состоялись торжества ко Дню независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, представители власти города, командования Военно-Морских сил Украины, общественности возложили цветы к памятникам Тарасу Шевченко, Леси Украинка и гетману Петру Сагайдачному.

Заместитель председателя городской государственной администрации Дмитрий БАЗИВ в разговоре с журналистами отметил, что “изюминой“ нынешних праздничных мероприятий ко дню независимости является акция “Деятели Украины – 225-летию Севастополя”, в рамках которой, в частности, на гастролях находится Национальный академический хор имени Григория Веревки.

Кроме того, в сегодняшнем праздничном концерте на площади Нахимова примут участие звезды украинской эстрады Ирина БИЛЫК, Верка Сердючка, группа “ВИА Гра” и лауреаты второго международного телефестиваля “Песни моря”, который сегодня завершается в Севастополе.

Утром в храмах города отслужили молебны за Украину.

Закончится празднование о 22.00 фейерверком.