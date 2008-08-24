В Севастополе состоялись торжества ко Дню независимости Украины
Утром в храмах отслужили молебны
В Севастополе состоялись торжества ко Дню независимости Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, представители власти города, командования Военно-Морских сил Украины, общественности возложили цветы к памятникам Тарасу Шевченко, Леси Украинка и гетману Петру Сагайдачному.
Заместитель председателя городской государственной администрации Дмитрий БАЗИВ в разговоре с журналистами отметил, что “изюминой“ нынешних праздничных мероприятий ко дню независимости является акция “Деятели Украины – 225-летию Севастополя”, в рамках которой, в частности, на гастролях находится Национальный академический хор имени Григория Веревки.
Кроме того, в сегодняшнем праздничном концерте на площади Нахимова примут участие звезды украинской эстрады Ирина БИЛЫК, Верка Сердючка, группа “ВИА Гра” и лауреаты второго международного телефестиваля “Песни моря”, который сегодня завершается в Севастополе.
Утром в храмах города отслужили молебны за Украину.
Закончится празднование о 22.00 фейерверком.