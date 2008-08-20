Украинца Стадника лишили звания самого высокого человека планеты

Книга мировых рекордов Гиннеса вернула титул самого высокого человека мира китайцу БАО Сишуну, после того как украинец Леонид СТАДНИК отказался пройти процедуру измерения роста по новым правилам.

Как сообщает агентство “Рейтерс”, БАО, рост которого составляет 2 метра 36 сантиметров, уже был обладателем титула самого высокого человека мира на протяжении года. В 2006 он уступил титул Л.СТАДНИКУ, чей рост составляет 2 метра 57 сантиметров. Об этом заявил Крейг ГЛЕНДЕЙ, главный редактор Книги Рекордов Гиннеса.

Китаец БАО прошел новую гиннесскую процедуру измерений, которая включала у себя шесть измерений на протяжении суток, в положении стоя и лежа, в то время как Л.СТАДНИК отказался это сделать. Ранее сообщалось, что титул украинцу был предоставлен на основе заявки от его врача.

“Мы поняли, что существует очень высокое любопытство и ажиотаж относительно таких категорий, как человеческий рост, поэтому мы решили что эта категория является слишком важной, чтобы полагаться лишь на определение врачей”, заявил К.ГЛЕНДЕЙ. “Поэтому, мы решили сделать более жесткими правила, для того чтобы быть абсолютно уверенными и не иметь никаких сомнений”, заявил он.

По словам К.ГЛЕНДЕЯ, компания Гиннес обращалась к Л.СТАДНИКУ с просьбой пройти измерения еще с 2004 года, и даже предлагала выслать к нему своих представителей, или организовать его визит в Британию.

“Но он публично заявил что не хочет, чтобы его тревожили. Он сказал, что не хочет славы и популярности которые приходят вместе с титулом самого высокого человека мира... Настоящая эта причина или нет, я не знаю. Но именно так он нам сказал”, заявил К.ГЛЕНДЕЙ в интервью агентству “Рейтерс”.

Новое издание Книги рекордов Гиннеса-2009, в котором самым высоким человеком в мире названо китаец БАО, выйдет 17 сентября 2008 года.

Напомним, что Леонид Стадник неоднократно отказывался пройти процедуры, необходимые для того, чтобы зафиксировать его рост как рекорд для Книги рекордов Гиннеса. Причем, зачастую эти отказы звучали в довольно резкой форме. Так в апреле 2004 года Newsruцитировала такое заявление Стадника: "Я не артист. Рожденный ползать летать не может. А какую еще карьеру можно сделать - лампочки в фонарях закручивать? Тридцать три года в душу никто не лез. А тут такой массовый интерес. Я бы просто убил того человека, который разместил сообщение обо мне в интернете. Я люблю быть в тени, в своей "норе", а тут столько камер, света. Психика не выдерживает, уже ночами не сплю…"

Справка из Википедии. Леонид Иванович СТАДНИК (рост – 2 метра 57 сантиметров).

Родился в 1971 году в селе Подолянцы Чудновского района Житомирской области. Закончил Житомирский сельскохозяйственный институт, работал сельским ветеринаром.

Леонид начал усиленно расти с 12 лет - после операции по удалению доброкачественной опухоли в головном мозге, в результате которой был затронут гипофиз. Несмотря на свой возраст, он продолжает расти и сейчас. Высокий рост создает очень много проблем для Леонида. Болезнь ног мешает ему нормально передвигаться.