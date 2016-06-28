В Одессе задержали подозреваемых в нелегальном изготовлении и реализации взрывных устройств

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ в Одесской области, операцию по задержанию проводили в конце прошлой недели сотрудники регионального управления Службы безопасности и Военной прокуратуры.

«Правоохранители установили, что военнослужащий ВСУ вместе с сообщником конструировали взрывные устройства, закамуфлированные под мобильные телефоны и флешки. Активация взрывчатки осуществлялась дистанционно», - отметили в пресс-службе.

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Согласно оперативным данным, злоумышленники планировали продать свои устройства лицам, которые использовали бы «товар» для дестабилизации ситуации в Николаевской и Одесской областях.

Сотрудники спецслужбы задержали изготовителей в Николаеве. У подозреваемых был при себе экземпляр одного из взрывных устройств. Как добавили в пресс-службе, во время обысков по месту проживания злоумышленников правоохранители обнаружили лабораторию, в которой производилась взрывчатая смесь, а также детали для сборки взрывных устройств.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие. Проверяется круг контактов задержанных.