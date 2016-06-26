В Киеве сломайся Интерсити на Львов: пассажиры час ждали новый поезд

Накануне поезд №742, следовавший по маршруту Киев - Львов, остановился в Святошинском районе, где простоял целый час на жаре из-за поломки.

Об этом сообщает «24 канал» со ссылкой на очевидцев.

По их словам, машинист заявил, что поломка произошла из-за того, что пассажиры очень активно передвигались по вагону и повредили кабели.

Отметим, что за час прибыл новый поезд, который и доставил людей до пункта назначения.