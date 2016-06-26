В Киеве сломайся Интерсити на Львов: пассажиры час ждали новый поезд
14:21, 26 июня 2016Общество
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Машинист заявил, что поломка произошла из-за того, что пассажиры очень активно передвигались по вагону и повредили кабели.
За час прибыл новый поезд, который и доставил людей до пункта назначения / Фото Facebook
Накануне поезд №742, следовавший по маршруту Киев - Львов, остановился в Святошинском районе, где простоял целый час на жаре из-за поломки.
Об этом сообщает «24 канал» со ссылкой на очевидцев.
По их словам, машинист заявил, что поломка произошла из-за того, что пассажиры очень активно передвигались по вагону и повредили кабели.
Отметим, что за час прибыл новый поезд, который и доставил людей до пункта назначения.
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