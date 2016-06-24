В Одессе суд продлил срок содержания под стражей 5 фигурантов дела о трагедии 2 мая

Как передает корреспондент УНИАН, на судебном заседании на обсуждение был поставлен вопрос о целесообразности продления срока содержания под стражей обвиняемых Сергея Долженкова, Евгения Мефьодова, Максима Сакауова, Сергея Корчинского и Владислава Романюка.

Представитель обвинения аргументировал необходимость продления меры пресечения тем, что фигуранты, оказавшись на свободе, может скрыться, а также оказать давление на свидетелей.

Читайте такжеВ Одессе суд перенес заседание по делу "2 мая" из-за неявки нескольких фигурантов

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле к палаточного городка сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в которой также погибли люди.

В настоящее время в Малиновском райсуде Одессы рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города.

На скамье подсудимых - 20 обвиняемых, из которых пятеро содержаться под стражей (в том числе двое россиян), у остальных - другие меры.