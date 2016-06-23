МИД подтверждает украинское гражданство всех 7 госпитализированных из-за ДТП под Курском

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Facebook.

«По уточненной информации, полученной от нашего посольства в РФ, все пострадавшие в ДТП вблизи г. Фатежа (7 человек), которые сейчас находятся в местной больнице, являются гражданами Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация относительно принадлежности к гражданству Украины 5 погибших лиц может быть получена после завершения следственных действий, которые сейчас проводят правоохранительные органы РФ на месте происшествия.

В свою очередь, как сообщает Главное управление МЧС России по Курской области, в результате столкновения маршрутного микроавтобуса и грузового автомобиля DAF в Фатежском районе 5 человек погибли, 7 получили травмы различной степени тяжести, в основном ушибы и переломы.

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Предварительно все они являются гражданами Украины и размещены в Фатежской центральной райбольнице.

Сейчас решается вопрос о доставке 5 пострадавших на реанимобилях в Курск, среди них и пострадавший в аварии подросток 2006 года рождения. В дороге их будут сопровождать психологи МЧС России.

Отмечается, что 2 пассажиров микроавтобуса получили тяжелые травмы и не являются транспортабельными.

"Деблокирование тел погибших проведено с помощью аварийно-спасательного инструмента, их личности устанавливаются, ведутся следственные действия. Сейчас решается вопрос о встрече и размещении родственников погибших и пострадавших. Все они являются гражданами Украины", - пояснил и.о. начальника ГУ МЧС РФ по Курской области Алексей Шапошников.

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По его словам, реагирование сил и средств на это событие было оперативным и своевременным, Привлечено было 68 человек, 21 единица техники, в том числе от МЧС России 8 человек, 3 единицы техники.

Как сообщал УНИАН, ранее представитель Департамента консульской службы МИД Украины Ореста Старак сообщила, что гражданство пяти погибших и семи травмированных в результате дорожно-транспортного происшествия в Курской области сейчас проверяется, однако оба автомобиля-участника ДТП имели украинскую регистрацию.