Ющенко втретился с диаспорой дома в Безрадичах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО встретился с руководителями общественных организаций зарубежного украинства, которые прибыли в Киев для участия в IV Всемирном форуме украинцев. Встреча состоялась в доме семьи ЮЩЕНКО в селе Новые Безрадичи недалеко от столицы.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время встречи Президент подчеркнул необходимость поддерживать тесные связи с диаспорными организациями. По его словам, на протяжении прошедших полутора лет в Украине действуют новые подходы к сотрудничеству с украинскими общинами за рубежом. В частности, координационная функция деятельности государственных учреждений в этой сфере возложена теперь на Министерство иностранных дел.

В.ЮЩЕНКО также изложил свое виденье политической ситуации в Украине и урегулирования парламентского кризиса путем подписания Универсала национального единства.

Президент проинформировал представителей диаспоры об одобренной недавно государственной программе связей с украинцами за рубежом и национальной концепции сотрудничества с украинской диаспорой. Он отметил, что лично курирует эти вопросы.

Присутствующий на встрече министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК доложил Президенту о ходе выполнения его поручений по укреплению связей с зарубежными украинцами. Так, в течение прошлого года было реализовано свыше 500 проектов в 40 странах из по оказанию помощи украинским общинам.

Во встрече, в частности, приняли участие председатель Украинского Всемирного Координационного Совета Михаил ГОРИНЬ, председатель Совета Объединения украинцев России и Федеральной национальной культурной автономии «Украинцы России» Василий ДУМА, президент Всемирного конгресса украинцев Аскольд ЛОЗИНСКИЙ, председатель Украинского конгрессового комитета Америки Михаил САВКИВ, председатель Объединения украинцев Кубани Николай СЕРГИЕНКО, президент Европейского конгресса украинцев Ярослава ХОРТЯНИ, а также министр культуры и туризма Игорь ЛИХОВОЙ, поэт Дмитрий ПАВЛИЧКО, председатель Всеукраинского общества «Просвита» Павел МОВЧАН, директор Института литературы имени Тараса Шевченко НАН Украины Николай ЖУЛИНСКИЙ.