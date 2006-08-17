Госдепартамент интеллектуальной собственности трясет Петровку

Государственный департамент интеллектуальной собственности разработал ряд мероприятий по полной ликвидации незаконного распространения "пиратской" продукции на рынке "Петровка" в Киеве. Мероприятия также предусматривают ликвидацию уличной торговли контрафактной продукцией.

Как сообщает официальный сайт госдепартамента, на сегодняшний день государственными инспекторами по вопросам интеллектуальной собственности проводятся систематические рейды с изъятием контрафактной продукции на улицах и рынках городов Украины.

В частности, на рынке "Петровка" в Киеве инспекторами по вопросам интеллектуальной собственности проведен мониторинг торговых точек, которые распространяют контрафактную продукцию, для решения вопроса об их закрытии.