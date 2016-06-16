Рада приняла законопроект, который увеличит украинский контент в радиоэфире - Сюмар

За соответствующий законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" проголосовали 268 народных депутатов.

Председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики, заместитель председателя фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар сообщила перед голосованием, что законопроект №3822-д – это компромиссное решение, к которому пришли авторы альтернативных законопроектов, музыканты, представители общественности, музыкальной и радиоиндустрии и другие.

"Мы пришли к согласию о том, что каждая третья песня в радиоэфире будет на украинском языке, что не менее 60% украинского языка будет в украинском радиоэфире (речь идет о передачах и ток-шоу. – Ред.). Мы пришли к согласию о том, что это будет измеряться дважды в день блоками по 7 часов, то есть эта квота должна соблюдаться именно днем. Украинская песня не будет "зажата" в ночь или в те часов, когда никто не слушает радио", - пояснила она.

Председатель профильного комитета подчеркнула, что принятие этого законопроекта позволяет не просто запустить украинский язык в радиоэфир, а дает возможность запустить целый пласт украинской культуры".

"Песни будут заказываться украинским композиторам, украинским поэтам. Их будут записывать украинские исполнители на украинских студиях. Давайте начнем формировать украинскую культуру с этого закона", - заявила она.

Представитель "Народного фронта", вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко напомнил, что этот закон предусматривает квоту в 35% для песен на украинском языке и при этом учитывает интересы радиостанций, поскольку предусматривает переходный период.

Кроме того, по его словам, законом определяются соответствующие полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания относительно лицензирования и мониторинга. Он отметил, что "это вопрос не только языковой, но и вопрос гуманитарной, а следовательно национальной безопасности".

Другой представитель фракции "Народный фронт", автор предыдущей версии этого закона Олег Медуница заявил, что "принятие этого эпохального закона поможет преодолеть информационную агрессию Российской Федерации, которая происходила все 25 лет с момента восстановления украинского государства".