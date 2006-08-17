Пропал без вести гендиректор Днепропетровской СПП (фото)

В Днепропетровской области пропал без вести генеральный директор областного Союза промышленников и предпринимателей Николай ОМЕЛЬЧЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил начальник Центра общественных связей УМВД в Днепропетровской области Алексей ЩЕРБАТОВ.

По его словам, милиция объявила о розыске Н.ОМЕЛЬЧЕНКО.

А.ЩЕРБАТОВ отметил, что 70-летний Н.ОМЕЛЬЧЕНКО пропал 29 июля в селе Андреевка Новомосковского района. В 21.30 в тот день он вышел за территорию собственной дачи на прогулку и не вернулся. После этого Н.ОМЕЛЬЧЕНКО никто не видел.

А.ЩЕРБАТОВ отметил, что уголовное дело не возбуждено, потому что нет состава преступления. По его словам, на сегодняшний день никакие подробности об исчезновении Н.ОМЕЛЬЧЕНКО не известны.

Справка УНИАН. Н.ОМЕЛЬЧЕНКО был избран на должность гендиректора Союза промышленников и предпринимателей Днепропетровской области в 1996 году. С 1983 по 1988 год был первым секретарем Днепропетровского горкома, с 1990 по 1991 год – первого секретаря Днепропетровского обкома КПУ, был членом ЦК КПУ, народным депутатом Украины с 1990 по 1994 год и народным депутатом Верховной Рады УССР нескольких созывов. О деятельности Н.ОМЕЛЬЧЕНКО в сфере бизнеса открытых данных нет.