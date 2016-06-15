Перед обменом одесской сепаратистке Глищинской изменили меру пресечения - СБУ

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

По словам Гитлянской, СБУ проводит обмены исключительно в рамках украинского законодательства.

"По результатам рассмотрения вопроса суд своим мотивированным определением отменяет, изменяет меру пресечения в виде содержания под стражей или продолжает его действие. В случае с Глищинской суд принял решение отменить эту меру пресечения", - говорится в сообщении в социальной сети.

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Гитлянская подчеркнула, что дело о "Бессарабской народной республике" уже длительное время находится на рассмотрении суда и обвиняемая имела возможность дать свои показания.

"Чтобы предотвратить возможные некомпетентные комментарии о срыве расследования самого дела, хочу сообщить, что дело уже длительное время находится на рассмотрении суда. Обвиняемая имела возможность дать свои показания. В дальнейшем, глава 24-1 УПК, которая регламентирует специальный порядок расследования уголовных правонарушений, предусматривает необходимые механизмы работы для стороны обвинения и суда", - отметила пресс-секретарь СБУ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 июня, незаконно осужденных в РФ украинцев Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева обменяли на двух журналистов из Одессы - Елену Глищинску. и Диденко, задержанных в прошлом году по подозрению в сепаратизме.

По данным СМИ, Диденко - главный редактор сайта "Инфоцентр", принадлежащий сепаратисту Антону Давидченку. Во время ареста Диденко пытался сбежать от сотрудников СБУ, выпрыгнул с 3-го этажа и получил несколько переломов. Его приговорили к трем годам ограничения свободы.

Директор телекомпании "Новая волна" Глищинская (Романова) была арестована СБУ в апреле 2015 года. 1,5 месяца назад в СИЗО у нее родился сын. Также у нее есть еще двое несовершеннолетних детей.