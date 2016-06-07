Госпогранслужба сообщила об освобождении из плена боевиков двоих человек

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы.

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"Вчера через контрольный пункт въезда-выезда «Зайцево» с неконтролируемой территории проследовали 2 человека, которые находились в плену боевиков. Указанных граждан встречали представители «Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения антитеррористической операции» и представители СМИ", - утверждается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в мае первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявляла, что пророссийские боевики удерживают в плену 114 украинцев.