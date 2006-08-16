Киевстар и UМС разоряют поляков

В Польше сетуют на то, что украинские компании мобильной связи завладели полосой польской территории шириной 15 километров вдоль общей границы.

Владельцы мобильных телефонов в местностях вблизи украинско-польской границы часто не знают, что пользуются услугами украинских компаний, таких как Киевстар или UМС. Телефонные аппараты, имеющие активированную систему roaming, иногда автоматически переключаются на более сильный сигнал украинского оператора. Обычно не все пользователи мобилок смотрят на экран своего телефона, где значится логотип украинской компании. И за одно мгновение неосторожности им приходится платить за связь до 2 евро за минуту. Наиболее ощутима проблема с мобилками в Перемышле, наибольшем городе украинско-польского пограничья. Владельцы телефонов, пользуясь ими в пограничной зоне, должны постоянно смотреть, чтобы не войти в сеть более сильного передатчика с Украины. Думает об этом и священник УГКЦ в Перемышле Богдан Степан. Однако ему не всегда удается уберечься от неожиданно большого счета:

"Приходит мне счет. Смотрю, что есть роуминг, так, как бы я был в Украине. Я думаю - не был я вообще в Украине. Беру счет, смотрю, который час. Вспомнил я, что был тогда в селе Хотинец на катехезе."

Дело становится все серьезнее, ведь в сети польских компаний PLUS, ERA или ORANGE оплата за минуту разговора в пересчете 10-15 евроцентов. А за связь с помощью украинских компаний приходится платить вплоть до 2 евро за минуту.

А что говорят украинские операторы? В компании "Киевстар" сообщили, что к ним никто не обращался с жалобами из Польши.

Радио "Свобода"