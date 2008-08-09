9-10 августа в Полтаве праздник меда

9-10 августа в Полтаве возле городского Дома культуры пройдет праздник меда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Полтавского горисполкома.

Согласно сообщению, с утра 9 августа мед нового урожая освятят, после чего его начнут продавать.

Кроме меда во время праздника будут продавать медовый напиток, пыльцу, прополис, воск, пестиковое молочко. Также на празднике можно будет купить изделия народных мастеров.

Во время праздника будут проведены конкурсы для детей и взрослых. За средства пасечников куплено около 500 призов. Для детей это наборы пластилина, карандашей, фломастеров, альбомы для рисования. Взрослые победители конкурсов получат по 300-граммовой банке свежего меда.

Во время праздника ожидаются выступления коллективов художественной самодеятельности города.

Праздник проводится с целью пропаганды и популяризации продуктов пчеловодства.

Участие в празднике планирует принять 30 пчеловодов.

Праздник проводится 11-й год подряд. В прошлом году на празднике продали 2 тонн меда.