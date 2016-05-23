В Харькове произошло ДТП с участием патрульных полицейских, есть пострадавшие

Авария произошла на проспекте Тракторостроителей 13, сообщает 057.ua со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции города.

Отмечается, что оба автомобиля двигались в попутном направлении, причины столкновения сейчас выясняются.

В дорожно-транспортном происшествии пострадала инспектор патрульной полиции - пассажир служебного автомобиля. С места аварии ее госпитализировали в больницу.

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Патрульные полицейские вызвали следственно-оперативную группу.