В Харькове произошло ДТП с участием патрульных полицейских, есть пострадавшие
05:19, 23 мая 2016Общество
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В Харькове произошло ДТП, в результате которого столкнулись автомобиль патрульных полицейских и Opel.
Произошло ДТП с участием патрульных / фото: 057.ua
Авария произошла на проспекте Тракторостроителей 13, сообщает 057.ua со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции города.
Отмечается, что оба автомобиля двигались в попутном направлении, причины столкновения сейчас выясняются.
В дорожно-транспортном происшествии пострадала инспектор патрульной полиции - пассажир служебного автомобиля. С места аварии ее госпитализировали в больницу.
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Патрульные полицейские вызвали следственно-оперативную группу.
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