В Одесской области руководство "Тузловских лиманов" заявляет об избиении их сотрудников

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель парка Иван Русев.

По его словам, нападение произошло 21 мая, в 16:30, на берегу озера Хаджидер - в границах национального парка. Как утверждает Русев, напали на и.о. директора, заместителя директора, начальника службы охраны, начальника отдела рекреации и экологического образования, ведущего научного сотрудника "Тузловских лиманов".

"Пьяные и отмороженные беспредельщики угрожали вилами, избивали и унижали сотрудников парка и издевались над женщинами, выполняющими свои профессиональные обязанности, вырвали и бросили карточки смартфонов, а также мой телефон в лиман. Спустя полчаса подтянулись их сподвижники. Снова пошли угрозы. Полиция приехала спустя 2 часа", - написал Русев.

По его словам, процедура снятия побоев была завершена "ближе к ночи". Сотрудники парка находятся в стрессовом состоянии. Об инциденте поставлен в известность министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак. "Беспредел в границах нацпарка, при его крышевании сотрудниками из Министерства экологии, зашкаливает...", - подчеркнул Русев.

Он также выложил в Facebook фотографии нескольких мужчин, которые, как утверждает руководитель парка, "избивали сотрудников НПП "Тузловские лиманы".

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Как сообщал УНИАН, в марте в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) был задержан бывший начальник райотдела милиции, занимавшийся браконьерством. Полиция открыла уголовное производство. Бывший правоохранитель утверждает, что имеет соответствующее разрешение на охоту и рыбалку в данной местности.

5 апреля местные жители на несколько часов перекрывали трассу Одесса-Рени, требуя уволить руководство Национального природного парка "Тузловские лиманы", которое "мешает им охотиться и рыбачить". 6 апреля на территории парка произошел конфликт браконьеров с руководством парка и правоохранителями.

Справка УНИАН. "Тузловские лиманы" - национальный природный парк, расположенный на территории Татарбунарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь — 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов - 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.