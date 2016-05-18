Во Львове и Одессе прошли народные вече в память жертв депортации крымскотатарского народа

Как передает корреспондент УНИАН, в Одессе вечером около 200 человек собрались на Приморском бульваре возле памятника Дюку де Ришелье по случаю 72-й годовщины депортации крымскотатарского народа.

Присутствующие нарисовали на асфальте карту Украины и карту Крыма. На карте Украины из горящих лампадок выложили национальную символику крымскотатарского народа.

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Во Львове на площади возле памятника Тарасу Шевченко на вече собралось около 250 горожан и переселенцев из Крыма с государственными флагами Украины и флагами крымскотатарского народа, чтобы отметить День памяти жертв депортации крымских татар.

"История Крыма - это история Украины. Единственной и, пожалуй, самой важной памятью о том, что происходит сейчас и о том, что происходило в 1944 году, есть движение вперед, есть позиция становиться сильнее каждый день, быть в единстве, в такой, которую продемонстрировали львовяне, когда много крымских татар, которые были гонимы на своей земле, были вынуждены переезжать во Львов. И важнейшим это, пожалуй, давать самые сильные и позитивные месседжи, чтобы показывать свою силу и показывать свое единство", - отметил во время выступления заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко.

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Также сегодня львовские художники в знак поддержки крымских татар нарисовали многометровая граффити под названием "Когда мы народом домой вернемся" на стене возле остановки общественного транспорта на углу улиц Городецкая - Шевченко, в центральной части города.

Художники изобразили большую ласточку, на фоне синего и желтого цветов, которая является символом веры и надежды для крымского народа.

Также сегодня в центре Львова, с 21:00 до 22:00 будет проходить массовая акция "Зажги огонек в своем сердце". Участники акции выложат огоньками изображение Крымского полуострова с числом 72 и контуры национальных украинских и крымскотатарских символов "Тамга" и "Тризуб".