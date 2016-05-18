В парламенте Канады при участии Джемилева почтили память жертв депортации крымских татар (фото)

Об этом УНИАН сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

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«На ступенях парламента провели митинг с участием крымскотатарского лидера Мустафы Джемилева и ряда депутатов канадского парламента. Его кульминацией стал флеш-моб, во время которого депутаты, активисты-правозащитники и представители украинской общины выложили на лужайке перед парламентом золотую «тамгу» - национальный символ крымскотатарского народа», - отметил Шевченко.

«Так случилось, что наш народ объединила не дата триумфа, победы, а трагическая дата депортации. Но я верю, что у нас скоро появится славная дата – дата освобождения Крыма от оккупации и дата восстановления территориальной целостности Украины», - заявил на митинге Джемилев.

По словам посла, Джемилев проводит переговоры с канадскими чиновниками и парламентариями насчет еще более жесткой позиции Канады в вопросах Крыма, а также убеждает канадцев оказать поддержку крымским татарам, которые подвергаются обостряющимся репрессиям в оккупированном Крыму, помочь переселенцам, вынужденным покинуть Крым, способствовать распространению правдивой информации на полуострове и создать международную платформу для начала переговоров о будущей деоккупацию Крыма.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Украине проходят мемориальные мероприятия по случаю 72-й годовщины депортации крымских татар.