Во Франции собирают подписи за увольнение комментатора Евровидения, агитировавшего голосовать за Джамалу

Автор петиции с нетипичной для Франции фамилией Иванцевич требует уволить ведущую и запретить ей работу в государственных СМИ Франции, передает "ЕвроПравда".

"Поведение ведущей общественного телеканала France 2 во время песенного конкурса Евровидение-2016 было "возмутительным" и "эпатажным", – говорится в тексте петиции.

Автор петиции утверждает, что в течение всего шоу ведущая позволяла себе неуместные комментарии, которые были "вульгарными и оскорбительными", особенно в отношении России и ее президента Владимира Путина.

"Это аморальное поведение и политизация культурного мероприятия с целью обвинить целый народ одной из стран Европы является просто недопустимым", – продолжается в тексте петиции.

По мнению автора петиции, Мариан Джеймс, которая работает за средства налогоплательщиков Франции, нанесла непоправимый ущерб имиджу государства Франция и поэтому телеканал должен ее уволить.

"Мы просим работодателя немедленно начать процедуру увольнения (журналистки) за недостойное поведение и за то, что она нанесла серьезный ущерб имиджу Франции и французов во всем мире", – таково основное требование автора петиции.

Отметим, на этот момент под петицией уже есть 681 подпись.

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Напомним, во время конкурса ведущая Мариан Джеймс (Marianne James), которая комментировала конкурс в прямом эфире телеканала France 2, проявила себя сторонницей Украины.

Она откровенно агитировала зрителей "не забыть проголосовать за Украину" и несколько раз отметила, как ее поразила украинская исполнительница и ее история.

Когда объявили результаты, Мариан искренне радовалась украинской победе, а впоследствии, когда на экране появился разочарованный Сергей Лазарев, ведущая саркастически спросила: "Бедный парень! Теперь Владимир (Путин) вышлет его в ГУЛАГ?"