Джамала назвала своего фаворита в финале Евровидения

Певица Джамала, которая победила сегодня на европейском песенном конкурсе Евровидение-2016 в Швеции, рассказала, что сама при возможности проголосовала бы за представительницу Австралии. Об этом пишет "РБК-Украина".

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"Меня спрашивали, какую бы выбрала песню на Евровидении. Я бы лично проголосовала за Австралию", - ответила певица.

Она добавила, что как композитор высоко оценила песню представительницы от Австралии. Кроме того, Джамала поблагодарила австралийцев за поддержку в конкурсе.

Австралийка Дэми Им выступила на Евровидении-2016 с песней Sound Of Silence.

Сегодня ночью на Евровидении победила Джамала. Также в пятерку лидеров вошли представители Австралии, России, Болгарии и Швеции. В целом по результатам зрительского голосования больше всего голосов набрал российский исполнитель Сергей Лазарев - 361. Джамале зрители отдали 323 голоса. Однако в общей сумме по результатам двух этапов голосования украинской певице удалось опередить и австралийку, и россиянина. Набрав в общей сумме 534 балла, Джамала выиграла Евровидение-2016.