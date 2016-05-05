В пунктах пропуска на западной границе Украины в очередях стоят 1600 автомобилей
09:37, 05 мая 2016Общество
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В пунктах пропуска на западной границе Украины по состоянию на 8.30 в очередях стоят 1600 автомобилей.
На западных ПП стоят очереди из автомобилей / slovovolyni.com
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, на украинско-польской границе в пункте пропуска «Устилуг» в Волынской области образовалась очередь из 130 автомобилей.
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Во Львовской области в очереди зафиксировано в пунктах пропуска «Угринов» (200 автомобилей), «Рава-Русская» (420 автомобилей), «Грушев» (260 автомобилей), «Краковец» (300 автомобилей), «Шегини» (220 автомобилей), «Смильница» (20 автомобилей).
На украинско-румынской границе, в пункте пропуска «Дьяково» Закарпатской области в очереди стоят 50 грузовых автомобилей.
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