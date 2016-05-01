Бойцы "Альфы" начали патрулировать Одессу (фоторепортаж)

Бойцы Одесского управления СБУ, а также из других областей и бойцы спецотряда СБУ "Альфа" из зоны АТО приступили к патрулированию Одессы. Об этом сообщает местное издание 048.ua.

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В областном управлении СБУ уверяют, что сепаратистам не удастся провести провокации в городе, поскольку они не контролируют ни ситуацию, ни пользуются одобрением одесситов.

Ранее руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук отметил, что в Одессу направлены "несколько подразделений "Шайтанбата". Это одно из управлений центра спецопераций "Альфа", которое постоянно дислоцируется в зоне АТО и непосредственно участвует в боевых операциях.

"Их называют "хирургами войны". Они будут находиться на праздники на боевом дежурстве, а в случае появления какой-либо дополнительной информации о возможных угрозах будут безотлагательно на нее реагировать", - рассказал Ткачук.

Как сообщал УНИАН, охранять правопорядок в Одессе во время майских мероприятий будут более 3 тыс. правоохранителей, в том числе 400 бойцов Нацгвардии.

По данным полиции, 2 мая вход на Куликово поле будет возможен только через металлоискатели (рамки).