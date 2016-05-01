Бойцы в зоне АТО поздравили украинцев с Пасхой: Давайте будем отважными, враг не пройдет (видео)

Видеозапись поздравление штаб АТО разместил на своей странице в Facebook.

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"Украина, сердечно поздравляем тебя с Пасхой! Будь уверена, враг не пройдет. А если и осмелится, то его встретят твои сыновья – настоящие воины, которые готовы дать достойный отпор агрессору. Защищать Украину – большая честь для каждого. Поэтому украинцы, будем отважными!", - обращается военный капеллан 80-й ОДШБ ВДВ отец Тарас Коцюба.

Сегодня православные христиане празднуют Воскресение Христово или Пасху – главный христианский праздник.

После Пасхи делегация из священников повезет благодатный огонь из Иерусалима в зону АТО. Там, на передовой, свою службу несут и капелланы Киевского патриархата.